В Красногорске проведут масштабный фестиваль для любителей животных

26 февраля 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске с 28 февраля по 1 марта будет проходить крупнейший фестиваль домашних и экзотических животных «ЗООФЕСТ ЭКО». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Гостей ждет знакомство с собаками, кошками, рептилиями, птицами, грызунами, лисами, енотами и другими питомцами.

«Более тысячи заводчиков представят своих подопечных и помогут посетителям найти питомца мечты. На фестивале выступят ветеринары, кинологи, зоопсихологи и грумеры. Они поделятся советами по уходу за животными. Посетителей также ждёт зелёная зона площадью 1200 квадратных метров с растениями и эко-продукцией», –рассказали в министерстве.