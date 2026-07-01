«Смертельно опасно»: Кардиолог рассказала, в каком случае летом нужно вызывать скорую

01 июля 2026, 10:15

Кардиолог Глезер: скорую летом нужно вызывать при малейшем недомогании

Фото: iStock/megaflopp

В жару многие списывают недомогание на усталость и духоту, предпочитая перетерпеть дома. Однако специалисты призывают забыть о стеснении: есть состояния, когда счет идет на минуты, а промедление грозит инсультом или инфарктом.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» заявила, что, когда столбик термометра зашкаливает, сердечно-сосудистая система работает на пределе возможностей, поэтому не стоит ждать у моря погоды и не надеяться, что «само пройдет», если вы почувствовали определенные изменения.





«Любое изменение самочувствия, резкая слабость, предсинкопальное состояние (пред-потеря сознания), головокружение означает, что нужно вызывать скорую. Ничего не ждите. Ложный вызов — это меньшая проблема, чем пропущенная угроза жизни», — сказала она.

«Не стесняйтесь, это ваши жизнь и здоровье. Отдельное предостережение касается самостоятельного лечения. Если вы чувствуете, что препараты не работают, нельзя менять дозу без консультации с доктором. В жару это может быть смертельно опасно. Берегите себя и не рискуйте понапрасну», — предупредила Глезер.