«Смертельно опасно»: Россиянам объяснили, как спастись при встрече с «бешеным» лосем на дороге
Охотник Латыш: при встрече с лосем на дороге нельзя сигналить
Увидели лося на обочине — радуйтесь, что успели заметить его раньше, чем он заметил вас. Однако в брачный период стандартные правила «погудеть и объехать» здесь не работают. Огромное животное находится в измененном состоянии сознания, и привычные сигналы могут спровоцировать его на атаку.
Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что единственный способ избежать трагедии на дороге в сентябрьский вечер — сбросить скорость.
«Если вы заметили животное вовремя, главное правило — не паниковать и действовать по четкому алгоритму. Многие пытаются отпугнуть лося гудком или дальним светом, но делать этого категорически нельзя. Звуковой сигнал может спровоцировать агрессию лося. Он совершенно спокойно может подбежать и ударить по машине копытами. Поэтому лучше просто остановиться и постоять, понаблюдать за поведением животного», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что попытки выйти из машины ради красивого кадра для социальных сетей будут смертельно опасны. У лося сейчас одна задача — оставить потомство и победить соперников, человек его интересует в последнюю очередь, но при угрозе он будет атаковать без колебаний.
Как нужно действовать, увидев на дороге животное:
- Сбавьте скорость при въезде в лесную зону;
- Остановитесь и включите «аварийку», если видите лося впереди.
- Не выходите из машины и не используйте звуковой сигнал.
- Дождитесь, пока зверь сам уйдет в лес по своим «романтическим» делам.