«Смертельно опасно»: Россиянам объяснили, как спастись при встрече с «бешеным» лосем на дороге

21 августа 2026, 10:44

Охотник Латыш: при встрече с лосем на дороге нельзя сигналить

Фото: istockphoto/m-kojot

Увидели лося на обочине — радуйтесь, что успели заметить его раньше, чем он заметил вас. Однако в брачный период стандартные правила «погудеть и объехать» здесь не работают. Огромное животное находится в измененном состоянии сознания, и привычные сигналы могут спровоцировать его на атаку.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что единственный способ избежать трагедии на дороге в сентябрьский вечер — сбросить скорость.





«Если вы заметили животное вовремя, главное правило — не паниковать и действовать по четкому алгоритму. Многие пытаются отпугнуть лося гудком или дальним светом, но делать этого категорически нельзя. Звуковой сигнал может спровоцировать агрессию лося. Он совершенно спокойно может подбежать и ударить по машине копытами. Поэтому лучше просто остановиться и постоять, понаблюдать за поведением животного», — объяснил он.

Как нужно действовать, увидев на дороге животное: