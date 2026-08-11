На Ярославском шоссе в Москве произошла авария с несколькими авто
На Ярославском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей, из-за чего движение в сторону Подмосковья оказалось сильно затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Точное количество попавших в ДТП машин не указывается. Информацию опубликовали 10 августа в 23:19 по московскому времени, отмечая, что на месте аварии уже работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и уточняют информацию о возможных пострадавших.
«Движение в сторону области затруднено и осуществляется по одной полосе из четырех», — подчеркивается в материале.В пресс-службе столичного департамента транспорта попросили водителей заранее учитывать текущую ситуацию и помнить про ограничение при планировании маршрута.
Ранее «Радио 1» передавало, что 19-летняя гражданка России сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. Её нашли без сознания со множеством синяков и ссадин, сейчас пострадавшая находится в больнице.