В Лосино-Петровском завершили строительство большой школы

14 августа 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, построили в микрорайоне Лукино-Варино посёлка Свердловский Лосино-Петровского городского округа. Сейчас в здании расставляют мебель. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство велось за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Школа разделена на два блока с отдельными входами: для младшеклассников (на 400 мест) и для учеников средних и старших классов (на 700 мест). В здании есть всё необходимое для современного учебного процесса: универсальные и специализированные классы, помещения для внеурочных занятий, актовый зал, два спортзала, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком и медпункт», — говорится в сообщении.