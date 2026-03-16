«Смертельно опасно»: Врач назвал главную опасность для водителей весной

16 марта 2026, 17:03

Врач Болибок: водители-аллергики из-за аллергии теряют контроль

Весна — сезон аллергии. Все начинает цвести и сиять, однако для некоторых это становится особенно опасным.





Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» обратил особое внимание на автомобилистов: чихание — одно из главных проявлений аллергии, и за рулем оно смертельно опасно.





«Если на водителя нападает приступ чихания, особенно пять раз подряд, то он практически полностью утрачивает контроль над транспортным средством. Он ни рук повернуть не может, ни педали нажать. К тому же, не видит ничего», — подчеркнул иммунолог.