Названы способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как можно продлить молодость мозга и снизить риск инсульта. Об этом пишет «Лента.ру».
Демьяновская отметила, что гипертония и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы негативно влияют на здоровье мозга. Она посоветовала людям с высоким артериальным давлением сократить потребление поваренной соли до пяти граммов ежедневно, что примерно соответствует одной чайной ложке, включая соль, содержащуюся в готовых продуктах.
Помимо этого, Демьяновская подчеркнула важность физической активности. По её мнению, даже ежедневные прогулки быстрым шагом могут быть полезны. Также она рекомендовала поддерживать нормальный вес, отказаться от курения и сократить употребление алкоголя. Если эти меры не помогут снизить давление, врач советует обратиться к специалисту для подбора подходящей терапии.
Любое нарушение в работе сердца влияет на кровоснабжение мозга, так как нормальное функционирование нейронов зависит от адекватного кровотока. Например, одной из частых причин ишемического инсульта является мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать синхронно. В результате кровь застаивается в них, образуются тромбы, которые затем могут попасть в мозг, объяснила невролог.
Читайте также: