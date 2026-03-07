«Смертельное 8 марта»: Россиянам рассказали, какие цветы для собак особенно опасны
Кинолог Голубев: для собак опасны тюльпаны, нарциссы, ландыши
8 марта – традиционное время, когда в доме появляются цветы. Однако то, что радует членов семьи, может стать настоящей трагедией для наших четвероногих друзей. Оказывается, некоторые растения опасны, даже если просто находятся в квартире.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что основная опасность заключается в том, что собака может попробовать ядовитое растение или его луковицы.
«Особенно любопытными в этом плане являются щенки. Но у некоторых цветов угрозу несет даже пыльца», — поделился он.
Табу на луковичныеРечь о тюльпанах, нарциссах и гиацинтах. Это одни из самых популярных цветов на 8 марта. Самыми ядовитыми частями являются их луковицы. Однако стебли, листья и даже вода в вазе содержат токсичные алкалоиды. Поэтому внимательно следите не только за тем, чтобы собака не съела растение, но и за тем, чтобы она не слизала случайно пролитую воду.
Смертельная красота лилийОсобенно опасны они для кошек – шансы на выживание стремятся к нулю. Для собак лилии считаются менее токсичными, но всё еще очень опасными. А коварство растения заключается в его пыльце – даже если она попадет на шерсть, и питомец слижет ее, это может привести к отравлению. Поэтому опытные владельцы домашних животных стараются не держать в доме эти цветы от греха подальше.
Редкие ландышиЛандыши – символ весны. Однако милые майские цветы содержат группу органических соединений – гликозиды, которые воздействуют на работу сердца. Попадание внутрь может привести к остановке органа. Не рекомендуется даже прикасаться к растению без перчаток, чтобы потом случайно не занести гликозиды в глаза.
Опасный дуэт: хризантемы и астрыЭти цветы нередко оказываются в одном букете. Оба содержат пиретрины, которые отпугивают насекомых. Контакт с растениями может вызвать дерматит, попадание внутрь – симптомы отравления.
Популярные пионыПышные букеты из пионов – одни из самых популярных вариантов подарка на 8 марта. Цветок опасен для домашних животных: при поедании в большом количестве вызывает рвоту, диарею.
Что дарить, если в доме собакаЕсли вы несете цветы в дом, где живет собака, можно ограничиться безопасными вариантами. Самый надежный и классический вариант – розы без шипов. Элегантные орхидеи тоже относятся к нетоксичным растениям, к тому же они будут долго радовать. Подсолнухи и герберы тоже безопасны. Популярность набирают альстромерии – они долго не вянут, при этом не представляют опасности для собак.
В случае, если собака съела опасный цветок, не вызывайте рвоту самостоятельно – обратный путь массы по пищеводу может навредить. Сфотографируйте растение и обратитесь за помощью к ветеринару. До этого можно использовать сорбенты, чтобы снизить концентрацию яда. Но помните: самолечение опасно.