В российском кардиодиспансере стало плохо двум собакам
В ходе проведения проверочных мероприятий в Кузбасском кардиологическом диспансере в Кемерове произошел инцидент с участием служебных животных. Об этом сообщается 31 августа.
Как стало известно редакции VSE42.RU от осведомленного источника, сначала одна из собак резко отказалась от выполнения рабочих задач из-за внезапного ухудшения самочувствия. На смену ей привели второе животное, однако спустя непродолжительное время состояние ухудшилось и у него.
Пресс-служба МВД Кузбасса прокомментировала запрос телеканала RT, подтвердив отсутствие предыдущих жалоб на жестокое обращение с животными в частном приюте. Между тем, разбирательство приобрело неожиданный поворот: владелец питомника инициировал собственную проверку, написав заявление на новосибирских волонтеров.
Именно их обращение послужило причиной скандала, а теперь мужчина настаивает на том, что активистки неправомерно вывезли трех его личных псов. В настоящее время полиция изучает обстоятельства обеих сторон конфликта.
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