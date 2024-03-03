В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки

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На восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области напала бездомная собака. Об инциденте сообщило следственное управление СК по региону.
Нападение произошло возле одной из школ. Бродячее животное набросилось на ребенка и укусило его за ногу. Одноклассники мальчика вовремя среагировали и спугнули собаку. Мама пострадавшего своевременно отвезла мальчика в больницу.
Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, дадут оценку деятельности лиц, ответственных за отлов и содержание бесхозных животных.
В России главы регионов борются с проблемой бездомных собак и законами, разрешающими эвтаназию опасных животных.
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Дана Игумнова