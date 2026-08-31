«Самая болевая точка»: Россиянам рассказали, как выжить при нападении бродячих собак

31 августа 2026, 13:06

Охотник Латыш: при нападении бродячих собак нужно использовать палку для удара

Фото: iStock/Milan Krasula

Новости о нападениях собак на людей появляются пугающе часто: то во дворе стая растерзала женщину, то на ребенка кинулось бешеное животное.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что главное оружие против пса — это не палка, а правильное поведение.





«В ситуации, когда напротив вас скалится собака или несколько особей, адреналин зашкаливает, и инстинкты часто подводят. Самая распространенная ошибка — попытка убежать. Это первый и самый смертоносный шаг. Собака, как и любое животное, — это хищник, и нельзя показывать ей спину. Я понимаю, что идет большой выброс адреналина в кровь, но это правило надо запомнить твердо», — объяснил он.

Вместо того чтобы бежать, нужно замереть и начать действовать по четкому алгоритму:

Станьте большим и громким: дикие животные и собаки редко нападают на того, кто кажется им крупнее. Это правило работает даже в городе. Надо показаться максимально крупным размером. Также на собаку действует громкий голос: кричите, ругайтесь, орите «иди отсюда!». Это отрезвляет животное лучше, чем камень.

дикие животные и собаки редко нападают на того, кто кажется им крупнее. Это правило работает даже в городе. Надо показаться максимально крупным размером. Также на собаку действует громкий голос: кричите, ругайтесь, орите «иди отсюда!». Это отрезвляет животное лучше, чем камень. Используйте предметы как щит: если собака начала наступать, любую вещь в руках — сумку, зонт, палку — нужно превратить в защитный барьер. Если собака нападает, вы должны дать ей укусить не себя, а этот предмет.

«Также можно нанести удар, но целенаправленно — в область морды. У собаки самая болевая точка — нос. Если попадете туда, то это остановит, а вы сможете, например, залезть на какую-то конструкцию. Зоозащитники тут на нас не будут ругаться. Когда экстренная ситуация, мы должны спасать человека», — отметил Латыш.

Импровизированная броня: если у вас есть куртка из грубой ткани, намотайте её на руку и начинайте отбиваться. Даже если собака прикусит, толстый материал спасет от сильных повреждений.

если у вас есть куртка из грубой ткани, намотайте её на руку и начинайте отбиваться. Даже если собака прикусит, толстый материал спасет от сильных повреждений. Отступление без паники: даже когда собаки отошли, нельзя расслабляться и бежать. Отходить нужно максимально осторожно, не показывая спину. Можно идти спиной или боком, чтобы видеть животное.

«Дальше следует вызывать экстренные службы. Можно позвонить в 112, а дальше вас перенаправят. Сообщите точный адрес: в таком-то месте была замечена стая или бешеная собака. Это обязательно, потому что следует предупредить других», — резюмировал эксперт.