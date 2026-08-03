В Москве собака погибла после груминга в салоне в день рождения своей хозяйки
В Москве в день рождения хозяйки собака погибла после груминга в салоне Riz Caprice в Коммунарке. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Владелица Наталья рассказала, что её бишон-фризе Мэри стала вялой сразу после процедуры, а через несколько дней состояние резко ухудшилось. Ветеринары госпитализировали питомца, но спасти не смогли.
Врачи диагностировали тяжёлый аллергический отёк лёгких и предположили, что реакцию вызвало химическое вещество или его запах. Наталья утверждает, что грумер держала кондиционер Iv San Bernard на шерсти около получаса, хотя инструкция предписывает смывать его через три минуты.
Мастер сначала говорила о 15 минутах, позже — уже о 30. После смерти собаки грумер выразила соболезнования, но вину не признала и заявила, что доверяет бренду и работает только с официальными поставщиками.
Читайте также: