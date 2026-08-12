Достижения.рф

Полицейская собака спасла трех офицеров от вооруженного мужчины и лишилась лапы

В США полицейская собака лишилась лапы, спасая трех офицеров во время перестрелки
Фото: iStock/dimid_86

Во Флориде служебная собака по кличке Эйс лишилась лапы, защищая троих помощников шерифа во время перестрелки. Об этом сообщает телеканал Fox News.



Инцидент произошел при попытке задержать 27-летнего Энджела Бауэрса, не явившегося в суд. Подозреваемый открыл огонь по офицерам, произведя не менее четырех выстрелов.

Немецкая овчарка оказалась между вооруженным мужчиной и полицейскими и получила пулю в левую переднюю лапу. В результате кость раздробило, а повреждение артерии привело к сильной кровопотере. Самого стрелка вскоре застрелили правоохранители.

Напарница пса и кинолог Натали Эстрейх оказала четвероногому первую помощь и вынесла его в безопасное место. Эйса срочно доставили в ветеринарную клинику, а затем перевезли вертолетом в специализированный медцентр. После нескольких часов операции ветеринарам пришлось ампутировать поврежденную лапу.

Несмотря на тяжелое ранение, собака быстро пошла на поправку. Сразу после наркоза она попыталась встать и пойти, а через несколько дней вышла из клиники на трех лапах под аплодисменты полицейских.

Шериф округа Грейди Джадд заявил, что пес фактически спас жизни трем сотрудникам. Возвращаться на службу Эйс не будет — после восстановления он отправится на заслуженную пенсию и останется жить со своим кинологом.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0