Полицейская собака спасла трех офицеров от вооруженного мужчины и лишилась лапы
Во Флориде служебная собака по кличке Эйс лишилась лапы, защищая троих помощников шерифа во время перестрелки. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Инцидент произошел при попытке задержать 27-летнего Энджела Бауэрса, не явившегося в суд. Подозреваемый открыл огонь по офицерам, произведя не менее четырех выстрелов.
Немецкая овчарка оказалась между вооруженным мужчиной и полицейскими и получила пулю в левую переднюю лапу. В результате кость раздробило, а повреждение артерии привело к сильной кровопотере. Самого стрелка вскоре застрелили правоохранители.
Напарница пса и кинолог Натали Эстрейх оказала четвероногому первую помощь и вынесла его в безопасное место. Эйса срочно доставили в ветеринарную клинику, а затем перевезли вертолетом в специализированный медцентр. После нескольких часов операции ветеринарам пришлось ампутировать поврежденную лапу.
Несмотря на тяжелое ранение, собака быстро пошла на поправку. Сразу после наркоза она попыталась встать и пойти, а через несколько дней вышла из клиники на трех лапах под аплодисменты полицейских.
Шериф округа Грейди Джадд заявил, что пес фактически спас жизни трем сотрудникам. Возвращаться на службу Эйс не будет — после восстановления он отправится на заслуженную пенсию и останется жить со своим кинологом.
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