Полицейская собака спасла трех офицеров от вооруженного мужчины и лишилась лапы

12 августа 2026, 17:00

В США полицейская собака лишилась лапы, спасая трех офицеров во время перестрелки

Фото: iStock/dimid_86

Во Флориде служебная собака по кличке Эйс лишилась лапы, защищая троих помощников шерифа во время перестрелки. Об этом сообщает телеканал Fox News.