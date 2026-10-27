27 октября 2026, 13:50

Фото: iStock/avtk

Снег, дождь и городская слякоть заставляют уделять обуви больше внимания. После прогулки на ботинках остаются влага, грязь и следы реагентов. Чтобы привести пару в порядок, важно учитывать материал и не торопиться с сушкой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему обуви нужен особый уход зимой и в дождь Как подготовить обувь к дождю и зимней слякоти Что делать с обувью сразу после улицы Как правильно сушить обувь после дождя и снега Как ухаживать за кожаной обувью зимой Как чистить замшу и нубук после слякоти Как ухаживать за текстильной и синтетической обувью Как убрать белые разводы и следы реагентов Как пользоваться водоотталкивающей пропиткой Как ухаживать за обувью с мембраной Нужен ли уход подошве, шнуркам и молниям Как часто чистить и обрабатывать обувь Почему полезно чередовать пары Как хранить зимнюю обувь после сезона Какие ошибки сокращают срок службы обуви

Почему обуви нужен особый уход зимой и в дождь

Как подготовить обувь к дождю и зимней слякоти

Что делать с обувью сразу после улицы

Как правильно сушить обувь после дождя и снега

Фото: iStock/filistimlyanin

Как ухаживать за кожаной обувью зимой

Как чистить замшу и нубук после слякоти

Как ухаживать за текстильной и синтетической обувью

Фото: iStock/Peppersmint

Как убрать белые разводы и следы реагентов

Как пользоваться водоотталкивающей пропиткой

Как ухаживать за обувью с мембраной

Нужен ли уход подошве, шнуркам и молниям

Как часто чистить и обрабатывать обувь

Фото: iStock/Alones Creative

Почему полезно чередовать пары

Как хранить зимнюю обувь после сезона

Какие ошибки сокращают срок службы обуви