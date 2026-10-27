Диетолог рассказала о главном полезном свойстве хурмы

27 октября 2026, 12:23

Диетолог Соломатина: хурма подавляет размножение болезнетворных микробов

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Хурма может способствовать поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и подавлять размножение болезнетворных микроорганизмов, однако чрезмерное употребление плодов способно негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.