Диетолог рассказала о главном полезном свойстве хурмы
Хурма может способствовать поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и подавлять размножение болезнетворных микроорганизмов, однако чрезмерное употребление плодов способно негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, хурма содержит пищевые волокна, которые питают полезные бактерии кишечника, а также танины, придающие плодам характерный вяжущий вкус. Эти соединения помогают сдерживать рост патогенных микроорганизмов и способствуют связыванию и выведению токсинов из организма. При этом польза фрукта не ограничивается воздействием на пищеварительную систему.
Насыщенный оранжевый цвет хурмы обусловлен высоким содержанием бета-каротина, из которого организм вырабатывает витамин А. Он необходим для поддержания зрения в условиях недостаточной освещенности, а также обновления и укрепления слизистых оболочек. Последнее приобретает особое значение в период сезонного распространения острых респираторных вирусных инфекций.
Кроме того, хурма содержит витамин С, участвующий в работе иммунной системы, синтезе коллагена и усвоении железа. В составе плодов присутствуют и минералы, в том числе калий и магний. Первый помогает регулировать водный баланс и способствует снижению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, а второй участвует в выработке энергии и оказывает успокаивающее действие. Еще одним достоинством продукта Соломатина назвала наличие йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и производства ее гормонов.
Несмотря на богатый состав, включать хурму в рацион рекомендуется умеренно из-за высокого содержания природных сахаров. Как пояснила диетолог, большинству людей достаточно одного крупного плода или двух небольших в день. При инсулинорезистентности и сахарном диабете второго типа допустимое количество следует заранее согласовать с лечащим врачом.
Отдельную осторожность необходимо соблюдать людям, предрасположенным к образованию фитобезоаров — плотных скоплений непереваренных растительных остатков в желудке. По словам специалиста, танины, содержащиеся в хурме, могут повышать вероятность их формирования при чрезмерном употреблении плодов.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта хурма также способна вызывать нежелательные реакции: содержащиеся в ней пищевые волокна и органические кислоты могут раздражать слизистую желудка. В таких случаях врач рекомендует отказаться от свежих плодов либо предварительно замораживать их, чтобы сделать структуру более мягкой, или употреблять после термической обработки. При этом часть витамина С разрушается, тогда как доступность бета-каротина может увеличиваться, отметила Соломатина.
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