В Шереметьево нашли незадекларированные брендовые вещи на 22 млн рублей
Сотрудники таможни в Шереметьево остановили пассажирку из Стамбула с незадекларированными товарами известных брендов. Эксперты оценили вещи более чем в 22 млн рублей.
28-летняя россиянка проходила через «зеленый» коридор, когда ее пригласили на выборочную проверку. В багаже таможенники нашли 36 предметов: три сумки Hermès и Chanel, 31 предмет одежды и две пары туфель Chanel.
Среди вещей оказались изделия Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli. Пассажирка объяснила, что получила их в подарок и пользуется ими сама. Экспертиза подтвердила подлинность товаров.
По подсчетам таможни, сумма неуплаченных платежей превысила 6 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от их уплаты. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.
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