В Шереметьево нашли незадекларированные брендовые вещи на 22 млн рублей

27 октября 2026, 10:50

Фото: пресс-служба Шереметьевской таможи

Сотрудники таможни в Шереметьево остановили пассажирку из Стамбула с незадекларированными товарами известных брендов. Эксперты оценили вещи более чем в 22 млн рублей.