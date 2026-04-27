«Снег в апреле»: Россиянам объяснили, почему летняя резина убивает даже с электронными помощниками

27 апреля 2026, 17:58

Автоэксперт Мартыненко: на дорогах в аномально снежную погоду лучше не рисковать

Фото: iStock/Hakase_

Московскую область завалило снегом, «Мострансавто» увеличило интервалы движения, а дорожные службы экстренно вернулись к противогололёдной обработке. Но главная опасность, по мнению автоэкспертов, — на парковках жилых комплексов. Тысячи водителей уже переобулись на летнюю резину и теперь вынуждены выезжать в зимнюю непогоду.





Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» объяснил, почему электроника не спасёт, наушники убивают, а каршеринг в такую погоду — зло.





«Надеяться на стаж и "умные" системы нельзя. Даже опытный водитель попадает в ловушки. Он думает: если произойдёт занос, даже на таких шинах, автомобиль останется в своей полосе. Но это ошибочное мнение, потому что законы физики никто не отменял», — предупредил он.

«Шина полноценно работает только тогда, когда среднесуточная температура уходит к пяти градусам. Это касается летней шины. А зимние покрышки при температуре +2 и мокром снеге намного предсказуемее и логичнее», — подчеркнул эксперт.

«Каршеринговые машины в такую погоду — это одни из самых первых рискованных объектов на дорогах общего пользования. Водитель садится, не знает, какие на машине шины, как она поведёт себя. Ему задача быстрее добраться до точки. Молодые ребята — я это лично вижу — очень много ДТП с каршерингом», — отметил специалист.