В Пушкине последствия снегопада ликвидируют около 460 человек

27 апреля 2026, 16:14

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Елена Шумакова

457 сотрудников коммунальных и дорожных служб задействованы в ликвидации последствий снегопада в Пушкинском округе. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Елена Шумакова.





В распоряжении работников 87 единиц спецтехники, при этом часть работ ведётся вручную.





«На Московском проспекте бригады муниципального казённого учреждения «Пушгорхоз» в первую очередь приводят в порядок автобусные остановки и расчищают пешеходные переходы», — отмечается в сообщении.