В Пушкине последствия снегопада ликвидируют около 460 человек
457 сотрудников коммунальных и дорожных служб задействованы в ликвидации последствий снегопада в Пушкинском округе. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Елена Шумакова.
В распоряжении работников 87 единиц спецтехники, при этом часть работ ведётся вручную.
«На Московском проспекте бригады муниципального казённого учреждения «Пушгорхоз» в первую очередь приводят в порядок автобусные остановки и расчищают пешеходные переходы», — отмечается в сообщении.Мокрый снег с ветром обломал в округе много веток и повалил немало деревьев. Их уборка также является первоочередной задачей дорожников и коммунальщиков. Например, на Железнодорожной улице древесные завалы ликвидируют работники управляющей компании «ЖЭУ Пушкино». Они распиливают стволы и освобождают проезды и проходы.