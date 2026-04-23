В Подмосковье мужчина сжёг автомобиль своей знакомой

оригинал

Жительница Одинцовского округа подала заявление в полицию на знакомого, который сжёг её машину. Сумма ущерба составила 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Оперативники задержали подозреваемого — 44-летнего уроженца Ростовской области.

«Следствие установило, что мужчина из-за личной неприязни к потерпевшей облил бензином лобовое стекло и капот её автомобиля и поджёг», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские Наро-Фоминска задержали «ясновидящую» и её помощницу, выманивших у местной пенсионерки более восьми миллионов рублей на эзотерические услуги.
Лев Каштанов

