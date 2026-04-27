В Москве дерево упало на новый автомобиль рэпера Slava Marlow во время снегопада
На новую машину музыканта Slava Marlow (настоящее имя — Артём Готлиб) рухнуло дерево. Об этом стало известно из личного блога битмейкера.
Московский снегопад не щадит никого. Стихия ударила по многим, не обошла она стороной и известного рэпера. Огромное дерево не выдержало тяжести мокрого снега и упало на новый автомобиль Готлиба.
Однако парень не унывает. Он оперативно выложил фото с места ЧП в свои соцсети. Оказывается, музыкант своевременно оформил страховку на свой Suzuki Jimny. Теперь компания выплатит ему компенсацию за последствия снежного коллапса и покроет ремонт его авто, стоимость которого составляет около 4,2 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Подмосковье создали оперативные штабы по ликвидации последствий снегопада.
