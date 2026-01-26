«Снегопады-рекордсмены»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву на этой неделе

26 января 2026, 14:56

Синоптик Леус: снегопады в Москве и области на неделе будут продолжительными

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жителям столичного региона предстоит пережить несколько напряженных погодных дней. Если аномальные морозы минувших выходных, когда в Подмосковье столбики термометров опускались ниже -30°C, уже позади, то теперь главным испытанием станут обильные и затяжные снегопады. По прогнозам синоптиков, за несколько дней в регионе может выпасть больше половины месячной нормы осадков.





Главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в беседе с «Радио 1» подробно рассказал, что пик холода пройден, и температура медленно растет, но хорошая новость о потеплении приходит вместе с ухудшением условий — на Москву надвигается теплый атмосферный фронт, который принесет не просто снег, а продолжительную метель.





«Рост температуры будет сопровождаться сильными снегопадами. И в отличие от тех снегопадов, которые мы с вами пережили в конце первой декады января, эти снегопады хоть и будут в суточном исчислении менее сильными, но более продолжительными», — предупредил эксперт.

«Мы привыкли к сильным снегопадам, которые нам приносят циклоны с юга, а здесь фронтальный раздел, связанный с циклоном с запада, будет посыпать нас снегом достаточно длительное время. Резкие перепады давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.