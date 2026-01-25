Москвичей предупредили о полуметровых сугробах в начале следующей недели

25 января 2026, 18:56

Синоптик Тишковец: двухдневный снегопад принесёт в Москву 31 мм осадков

Фото: Istock/Adil Abdrakhmanov

В Москве в начале следующей недели ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По словам синоптика, 27 января многоярусная облачность тёплого атмосферного фронта накроет столицу и принесёт снег хлопьями. Осадки составят до 22 мм, а видимость упадёт до 1-4 километров. Температура ночью составит -7...-10°C, а днём — -3...-6°C.



Эксперт добавил, что 28 января снегопад продолжится, но ослабеет. Количество осадков уменьшится до 9 мм. Столбики термометров покажут от -3°C до -8°C.

«За двое суток на Москву обрушится до 31 мм осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-«пухляка», белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 см, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы!» — написал синоптик.