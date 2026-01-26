«До 25 сантиметров»: Сильные снегопады ожидаются в Москве на этой неделе
В середине последней недели января в столичном регионе продут сильные снегопады. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его прогнозу, днем 26 января столбики термометров покажут порядка -12…-16 °С. Со вторника даже в ночные часы температура не будет понижаться, и постепенно начнет теплеть.
«Во вторник и среду в столичном регионе начнутся снегопады — с приближением теплого атмосферного фронта осадки будут достаточно сильными, и в городе выпадет от 20 до 25 сантиметров свежего снега. Столбики термометров поднимутся до -1…-6 °С», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».
В средине недели на юге Подмосковья произойдет кратковременное потепление до 0…+1 °С, добавил синоптик.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил в беседе с RT, что после снегопадов в Москве и Подмосковье температура вновь опустится до -20 °С.
«Если сегодня, 26 января, к вечеру в Москве будет уже -10...-12 °С, а во вторник и в среду днём во время снегопадов до -5...-9 °С, то к пятнице температура может вновь опуститься до -14...-19 °С», — уточнил специалист.
Шувалов не исключил, что на выходных температура в столичном регионе опустится ниже -20 °С.