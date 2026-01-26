Минувшая ночь в столице удивила морозами
Минувшая ночь в столице удивила морозами. Температура достигла минус 21 градуса, что стало самым холодным показателем этой зимы.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что на ВДНХ зафиксировали минус 18,5 градуса, что ниже предыдущего рекорда.
В других районах города температура варьировалась: от минус 15 на Балчуге до минус 18 в Строгино. Особенно холодно стало в Новой Москве — в Михайловском термометры показали минус 27. Московская область также испытала сильные морозы, особенно в Черустях и Луховицах, где температура опустилась до минус 28,6 и минус 28 соответственно. Синоптики уверяют, что пик морозов уже пройден. В ближайшую ночь в Москву придут более теплые воздушные массы.
