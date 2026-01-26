26 января 2026, 07:45

Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: iStock/Leonid Ikan

Минувшая ночь в столице удивила морозами. Температура достигла минус 21 градуса, что стало самым холодным показателем этой зимы.