Адвокат раскрыл схему развода брачных аферистов с квартирами
Адвокат Лунёв: брачные аферисты убеждают женщин продать квартиру после свадьбы
Адвокат Даниил Лунёв рассказал о схеме брачных аферистов. По его словам, мужчины входят в доверие к женщинам и после свадьбы убеждают их продать квартиру, чтобы купить совместное жильё.
В беседе с «NEWS.ru» Лунёв заявил, что преступники знакомятся с жертвами лично или в интернете.
«Цель таких мужчин — деньги, а не любовь. В самом начале отношений они максимально обаятельно и обходительно пытаются убедить спутницу взять кредиты под залог имущества или купить что-то на своё имя. Некоторые убеждают женщину продать её квартиру, затем стремятся вступить в брак и приобрести что-то вместе, чтобы жильё считалось совместно нажитым имуществом», — рассказал эксперт.Адвокат добавил, что после свадьбы аферист быстро инициирует развод и забирает половину совместно нажитого имущества. Лунёв сообщил, что такая схема служит для них основным источником дохода.