Адвокат раскрыл схему развода брачных аферистов с квартирами

19 февраля 2026, 10:54

Адвокат Лунёв: брачные аферисты убеждают женщин продать квартиру после свадьбы

Фото: Istock/AlekseiAntropov

Адвокат Даниил Лунёв рассказал о схеме брачных аферистов. По его словам, мужчины входят в доверие к женщинам и после свадьбы убеждают их продать квартиру, чтобы купить совместное жильё.





В беседе с «NEWS.ru» Лунёв заявил, что преступники знакомятся с жертвами лично или в интернете.

«Цель таких мужчин — деньги, а не любовь. В самом начале отношений они максимально обаятельно и обходительно пытаются убедить спутницу взять кредиты под залог имущества или купить что-то на своё имя. Некоторые убеждают женщину продать её квартиру, затем стремятся вступить в брак и приобрести что-то вместе, чтобы жильё считалось совместно нажитым имуществом», — рассказал эксперт.