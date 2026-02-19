«Ползают и стонут»: Клиенты назвали курсы Нагиева по харизме инфоцыганством
Актёра Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за курсов по прокачке харизмы в Дубае. Стоимость тренингов составляет от 350 тысяч до 1,65 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие собирает визажистов, блогеров, коучей и паралимпийских чемпионов из разных стран.
Организаторы обещают участникам «глубинные трансформации» и помощь в том, чтобы «вернуть себя». Однако посетители курсов рассказывают о необычных заданиях. На занятиях им предлагают ползать в позе собаки, изображать оргазмы и разыгрывать сцены из сериала «Кухня».
По словам клиентов, вместо личностного роста они получают базовые психологические знания. На тренингах действует система штрафов. За слив записей организаторы взимают 300 тысяч рублей, за рекламу себя в чатах — 500 тысяч. Некоторые участники оформили кредиты для оплаты курса и выражают недовольство.
Другие посетители готовы терпеть необычный формат ради селфи с артистом. За минимальную сумму участники получают фото и видео с Нагиевым. Тренинг приносит артисту более 90 миллионов рублей в год.
