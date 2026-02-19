«Ползают и стонут»: Клиенты назвали курсы Нагиева по харизме инфоцыганством

19 февраля 2026, 13:20

Актёра Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за тренингов в Дубае

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Злые люди»)

Актёра Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за курсов по прокачке харизмы в Дубае. Стоимость тренингов составляет от 350 тысяч до 1,65 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие собирает визажистов, блогеров, коучей и паралимпийских чемпионов из разных стран.