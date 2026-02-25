В Госдуме предложили проверять игрушки на вред психике детей: как это будет работать и что говорят специалисты?
В Госдуме разработали законопроект, который вводит требования по оценке компьютерных и настольных игр, игрушек на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей. Документ направили в правительство.
Согласно инициативе, производители и импортеры будут самостоятельно оценивать продукцию. Сейчас психолого-педагогическую экспертизу компьютерных и настольных игр и игрушек по закону не проводят.
Инициативу «Радио 1» в эфире прокомментировала член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
«Важнее не цель закона, а механизм»: как это будет работать?Дискуссия о ценностных характеристиках детской продукции идет давно. Здесь важно не допустить ошибок при реализации инициативы.
«О ценностных характеристиках той или иной продукции для детей дискуссия идет последние сто лет и, наверное, еще последующие будет сопровождать. Самое главное в законодательстве не цели, которые он транслирует, хотя это безусловно важно, а механизм, как он будет исполняться», — отмечает специалист.
Сейчас нет четкой методики оценкиВ российском и наднациональном законодательстве отсутствуют четкие механизмы оценки ценностных характеристик продукции.
При этом общие методики определения безопасности продукции существуют, но они касаются абсолютно других параметров.
Проблема в самой игрушке или в контексте?
В обсуждении вновь вспомнили про игрушки «хаги-ваги». Однако, по словам эксперта, влияние оказывает не сама игрушка, а среда, в которой она существует.
«Не сама игрушка влияет на психологическое состояние ребенка, а то, в чем эта игрушка условно участвует — мультик или фильм, или игра какая-то», — подчеркивает Антонина Цицулина в беседе с «Радио 1».Негативные образы существовали всегда, и вопрос требует взвешенного подхода.
«Прежде чем вводить новое — разберемся с тем, что есть»: необходимость создания профессионального сообществаПрезидент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров выразила сомнение в эффективности нового вида контроля без подготовки профессиональной базы.
«У нас очень много разных хороших законов. Но они абсолютно не работают. Давайте мы разберемся с тем, что у нас сейчас уже есть, прежде чем вводить что-то новое», — поясняет специалист.По ее словам, сегодня даже в образовательных программах психологов и педагогов нет дисциплин, которые учат определять возрастную маркировку игрушек и игр.
«Должно появиться профессиональное сообщество, специальный стандарт, образовательная программа, необходимо выпустить экспертов. После этого можно вводить новый вид контроля», — говорит член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Кто будет проводить экспертизу?Отдельный вопрос — компетентность экспертов. Экспертиза должна подтверждаться документально. Речь идет фактически о лицензируемом виде деятельности, который требует аккредитации и профессиональной подготовки.
«Эксперт должен подтвердить документом свою компетентность — с точки зрения образования и опыта», — отмечает эксперт.Законопроект пока направили в правительство. Отмечают, что сама идея защиты детей от потенциально вредного контента понятна, но без четкого механизма реализации новый контроль может оказаться формальным.