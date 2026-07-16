«Снимает страхи»: Россиянам рассказали, как определяется наличие раковых клеток

16 июля 2026, 14:35

Врач Отдельнова: наличие раковых клеток определяется скринингом или гистологией

Фото: istockphoto/Christoph Burgstedt

Определить рак можно, но важно понимать: сам по себе ни один симптом или анализ не даёт стопроцентного ответа. Обычно врач выстраивает целую цепочку: от сигналов организма до точных исследований.





Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в беседе с «Радио 1» рассказала, как именно ставят диагноз: от анализа до гистологии.





«Понимание процесса снимает страхи», — сказала она.

Скрининг (анализ крови, маммография, КТ) — показывает отклонение от нормы.

Цифровой мониторинг. Если скрининг положительный, система автоматически фиксирует пациента. Врач видит его в базе.

Углубленная диагностика (например, колоноскопия или МРТ).

Гистология — это исследование кусочка ткани (биопсия).

«Именно гистология окончательно отвечает на вопрос: есть рак или нет. И только после этого начинается рутинное обследование, которое определяет, насколько процесс распространен», — уточнила врач.