«Снимает страхи»: Россиянам рассказали, как определяется наличие раковых клеток
Врач Отдельнова: наличие раковых клеток определяется скринингом или гистологией
Определить рак можно, но важно понимать: сам по себе ни один симптом или анализ не даёт стопроцентного ответа. Обычно врач выстраивает целую цепочку: от сигналов организма до точных исследований.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в беседе с «Радио 1» рассказала, как именно ставят диагноз: от анализа до гистологии.
«Понимание процесса снимает страхи», — сказала она.
- Скрининг (анализ крови, маммография, КТ) — показывает отклонение от нормы.
- Цифровой мониторинг. Если скрининг положительный, система автоматически фиксирует пациента. Врач видит его в базе.
- Углубленная диагностика (например, колоноскопия или МРТ).
- Гистология — это исследование кусочка ткани (биопсия).
«Именно гистология окончательно отвечает на вопрос: есть рак или нет. И только после этого начинается рутинное обследование, которое определяет, насколько процесс распространен», — уточнила врач.Ольга Отдельнова подчеркнула, что нужно прийти к специалисту, который определит, что лучше сделать, и направит в нужную сторону.