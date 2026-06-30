Подольские онкологи удалили пациентке гигантскую опухоль и спасли ей жизнь
Подольские онкологи спасли жизнь пациентки, удалив гигантскую опухоль. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
40-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на тянущие боли в левом подреберье, обильные менструации и бесплодие. При обследовании у неё выявили множественную миому матки и кистозное образование яичника.
Ультразвуковое исследование показало ещё и диффузные изменения поджелудочной железы. Кистозное образование больших размеров, доходящее до диафрагмы, смещало левую почку вниз, а селезенку кверху. После консилиума было решено оперировать пациентку бригадами отделения онкогинекологии и отделения торако-абдоминальной онкологии.
«Такие операции грозят осложнениями и возможны только в специализированных многопрофильных клиниках, где есть все необходимые специалисты. Хирургическое вмешательство длилось три часа. Хирурги обнаружили гигантскую миому матки, кисты обоих яичников и большое кистозное образование в левом подреберье, на котором были распластаны левая почка и надпочечник, селезёнка и поджелудочная железа. Дальнейшее врастание новообразований в жизненно важные органы грозило пациентке неминуемой гибелью», – рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и онкогинекологии Александр Беришвили.
Врачи, преодолев хирургические сложности, выделили большое образование, сохранив остальные структуры, в том числе матку с придатками. Первые сутки женщина находилась в реанимации. Послеоперационный период протекал гладко, и на восьмые сутки женщину выписали домой. Гистология показала, что все образования были доброкачественными.