«Снижение интеллекта»: Психолог рассказала, почему зумеры чаще хотят уйти в монастырь и изолироваться от общества

06 января 2026, 12:31

Психолог Сальникова: желание зумеров уйти в монастырь связано с разгрузкой мозга

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Пару лет назад среди молодёжи, выросшей со смартфоном в руке, начал набирать силу неожиданный тренд: сознательный уход из цифрового шума. Зумеры массово начали интересоваться практиками тишины, медитациями и даже уезжать в своеобразные ретриты, чтобы побыть наедине с собой.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная потребность в тишине — это поколенческий ответ на информационную перегрузку.





«Сейчас идет осознанный выбор в пользу ментального здоровья и глубины. Проблема, которую зумеры интуитивно ощутили, кроется в качестве мышления, а именно в отсутствии критического мышления. Это происходит из-за поверхностной обработки информации», — сказала она.

«Поэтому молодёжь ищет способы "перезагрузить" свои когнитивные способности. Они развенчивают миф о том, что "чем больше информации ты поглотишь, тем умнее станешь". Можно читать 100 книг, никак их не проанализировать и ничему не научиться. Анализ и осмысление требуют тишины», — объяснила Сальникова.