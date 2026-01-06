«Снижение интеллекта»: Психолог рассказала, почему зумеры чаще хотят уйти в монастырь и изолироваться от общества
Психолог Сальникова: желание зумеров уйти в монастырь связано с разгрузкой мозга
Пару лет назад среди молодёжи, выросшей со смартфоном в руке, начал набирать силу неожиданный тренд: сознательный уход из цифрового шума. Зумеры массово начали интересоваться практиками тишины, медитациями и даже уезжать в своеобразные ретриты, чтобы побыть наедине с собой.
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что подобная потребность в тишине — это поколенческий ответ на информационную перегрузку.
«Сейчас идет осознанный выбор в пользу ментального здоровья и глубины. Проблема, которую зумеры интуитивно ощутили, кроется в качестве мышления, а именно в отсутствии критического мышления. Это происходит из-за поверхностной обработки информации», — сказала она.
По словам эксперта, яркий пример — сложность с восприятием классической литературы, причина чего не в снижении интеллекта, а в том, что мозг, привыкший к клиповому контенту, разучился погружаться.
«Поэтому молодёжь ищет способы "перезагрузить" свои когнитивные способности. Они развенчивают миф о том, что "чем больше информации ты поглотишь, тем умнее станешь". Можно читать 100 книг, никак их не проанализировать и ничему не научиться. Анализ и осмысление требуют тишины», — объяснила Сальникова.
Она добавила, что разгружать мозг необходимо, причем не обязательно уезжать на месяц — достаточно встроить в ежедневную рутину «гигиену».