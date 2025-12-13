Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя
Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев рассказал россиянам, какую дозу алкоголя следует считать допустимой. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.
Гуляев отметил, что безопасной дозой алкоголя можно считать 50-70 граммов крепкого напитка. Он подчеркнул, что даже такое количество увеличивает нагрузку на сердце, сосудистую систему и печень. По словам эксперта, современные научные исследования утверждают, что безопасных доз алкоголя не существует.
Таким образом, кардиолог рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя, а если всё же это происходит, то делать это крайне редко — не чаще одного-двух раз в месяц в минимальной дозе.
