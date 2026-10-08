Психолог предупредила об опасной привычке россиян в отношениях
Психолог Мирная: сохраненные переписки могут разрушать доверие между партнерами
Россияне стали чаще собирать цифровое досье на своих партнеров, сохраняя переписки и скриншоты с их ошибками. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Инна Мирная. По ее словам, такая привычка постепенно меняет восприятие отношений.
Вместо того, чтобы решать конфликт здесь и сейчас, человек начинает собирать архив нарушений.
«В результате супруг воспринимается уже не как близкий человек, с которым нужно договориться, а как обвиняемый, против которого следует копить доказательства», — объяснила Мирная.По словам психолога, стремление фиксировать каждую ошибку может возникать из-за недоверия или ощущения, что слова партнера постоянно обесценивают. Сохраненные сообщения затем используют как доказательство собственной правоты — например, чтобы подтвердить обещание, оскорбление или изменение позиции второй половины.
Особенно разрушительной эта практика становится, когда старые скриншоты возвращаются в каждом новом конфликте. Партнер начинает понимать, что любое сообщение, эмоциональная фраза или неудачная шутка могут быть сохранены и предъявлены спустя несколько месяцев.
«Это заставляет человека контролировать каждое слово, избегать откровенных разговоров и общаться так, словно переписка однажды будет зачитана в суде», — заключила Мирная.