Психолог предупредила об опасной привычке россиян в отношениях

08 октября 2026, 14:23

Психолог Мирная: сохраненные переписки могут разрушать доверие между партнерами

Фото: istockphoto / JenAphotographer

Россияне стали чаще собирать цифровое досье на своих партнеров, сохраняя переписки и скриншоты с их ошибками. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Инна Мирная. По ее словам, такая привычка постепенно меняет восприятие отношений.





Вместо того, чтобы решать конфликт здесь и сейчас, человек начинает собирать архив нарушений.



«В результате супруг воспринимается уже не как близкий человек, с которым нужно договориться, а как обвиняемый, против которого следует копить доказательства», — объяснила Мирная.

«Это заставляет человека контролировать каждое слово, избегать откровенных разговоров и общаться так, словно переписка однажды будет зачитана в суде», — заключила Мирная.