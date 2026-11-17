Сняли шапку и волосы встали дыбом? Как сохранить прическу и привести головной убор в порядок?
Зимой шапка защищает от холода, но иногда после нее волосы пушатся, а укладка теряет объем. Ситуацию усугубляют сухой воздух и трение прядей о ткань. Решить проблему помогут подходящий уход за волосами и бережное обращение с головным убором. Как стирать и сушить шапку, чтобы она сохранила форму, и что делать с электризацией волос? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему волосы электризуются от шапкиКогда волосы трутся о головной убор, на них накапливается статический заряд. В сухом воздухе он сохраняется легче, поэтому зимой пряди могут сильнее пушиться и прилипать к лицу. Трение возникает не только при снятии шапки, но и во время носки, особенно если она постоянно двигается по волосам. На вид прически влияет и посадка головного убора. Плотная шапка прижимает волосы к голове, поэтому объем у корней может исчезнуть. А если снимать ее резко, пряди легко растрепать.
Важно не путать электризацию с другими особенностями волос. Если они постоянно ломаются, а кожа головы зудит или шелушится, стоит обратиться к дерматологу или трихологу. Специалист поможет разобраться в причинах и подобрать уход.
Как выбрать шапку, чтобы сохранить прическуПри выборе головного убора обратите внимание не только на внешний вид, но и на посадку. Слишком тесная модель сильнее прижимает волосы, а свободная может сползать и тереться о них во время движения. Примерьте несколько вариантов и выберите тот, в котором вам удобно. Осмотрите внутреннюю сторону шапки. Грубые швы и неровный декор могут цепляться за пряди. Мягкая, гладкая поверхность поможет избежать лишнего трения.
Если после конкретного головного убора волосы особенно сильно электризуются, попробуйте другую модель. Обратите внимание на состав, подкладку и ощущения при носке: универсального варианта, который подойдет всем, нет.
Что делать, если волосы электризуются зимойНачните с привычного ухода. После мытья используйте подходящий волосам кондиционер. Если пряди продолжают пушиться, можно попробовать несмываемое средство, предназначенное для волос. Наносите его по инструкции и не берите слишком много, чтобы не утяжелить укладку. Перед выходом дайте волосам высохнуть и только потом надевайте шапку. Когда вернетесь в помещение, снимайте ее аккуратно, без резких движений. Если объем у корней пропал, поправьте прическу руками или расчешитесь.
Не наносите на волосы и кожу головы антистатик для одежды. Такие средства не предназначены для ухода за волосами. Если хотите воспользоваться спреем против электризации, выбирайте продукт с соответствующим назначением.
Как часто стирать шапку зимойШапка соприкасается с волосами и кожей, поэтому со временем загрязняется. Обращайте внимание на внутреннюю сторону, особенно на участок у лба. Если на ткани появились следы косметики, загрязнения или неприятный запах, головной убор пора почистить. Единого расписания стирки для всех шапок нет. Многое зависит от того, как часто вы носите вещь и как быстро она пачкается. Между стирками просушивайте головной убор после дождя или мокрого снега. Не убирайте влажную вещь в шкаф. Прежде чем стирать шапку, проверьте ярлык. Производитель указывает допустимую температуру, способ стирки и сушки. Эти рекомендации важнее общего совета: даже внешне похожие изделия могут требовать разного ухода.
Как стирать шерстяную и вязаную шапкуШерстяные и вязаные головные уборы требуют бережного обращения. Сначала изучите ярлык и убедитесь, что производитель разрешает стирку. Если на изделии есть съемный помпон или декор, перед чисткой отсоедините его.
Для ручной стирки подойдет средство, предназначенное для шерсти или деликатных тканей. Следуйте указаниям на упаковке и не превышайте температуру с ярлыка. Аккуратно промойте шапку, не растягивая вязку и не выкручивая ткань. Машинная стирка подходит не каждой модели. Если производитель разрешает ее, выберите режим и температуру по инструкции на ярлыке. Мешок для стирки поможет защитить вещь от контакта с другими предметами в барабане, но не заменит щадящий режим.
Если на шапке есть мех, кожа или сложный декор, не спешите опускать ее в воду. Проверьте рекомендации производителя. При необходимости обратитесь в химчистку и уточните, смогут ли специалисты почистить такую вещь.