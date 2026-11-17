17 ноября 2026, 16:00

Фото: iStock/panic_attack

Зимой шапка защищает от холода, но иногда после нее волосы пушатся, а укладка теряет объем. Ситуацию усугубляют сухой воздух и трение прядей о ткань. Решить проблему помогут подходящий уход за волосами и бережное обращение с головным убором. Как стирать и сушить шапку, чтобы она сохранила форму, и что делать с электризацией волос? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему волосы электризуются от шапки Как выбрать шапку, чтобы сохранить прическу Что делать, если волосы электризуются зимой Как часто стирать шапку зимой Как стирать шерстяную и вязаную шапку Как сушить шапку, чтобы она не потеряла форму Как сохранить шапку аккуратной до конца зимы

Почему волосы электризуются от шапки

Как выбрать шапку, чтобы сохранить прическу

Фото: iStock/LeszekCzerwonka

Что делать, если волосы электризуются зимой

Как часто стирать шапку зимой

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Как стирать шерстяную и вязаную шапку

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Как сушить шапку, чтобы она не потеряла форму

Как сохранить шапку аккуратной до конца зимы