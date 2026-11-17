17 ноября 2026, 13:56

Фото: iStock/Rostislav Soucek

В ночь с 17 на 18 ноября жители России смогут наблюдать пик активности метеорного потока Леониды. При благоприятных условиях вдали от городской засветки можно будет увидеть от 15 до 30 метеоров в час.