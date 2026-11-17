До 30 метеоров в час могут увидеть россияне в пик звездопада Леониды
В ночь с 17 на 18 ноября жители России смогут наблюдать пик активности метеорного потока Леониды. При благоприятных условиях вдали от городской засветки можно будет увидеть от 15 до 30 метеоров в час.
Как рассказал «Известиям» почетный доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков, Леониды представляют собой метеорный поток, который образован частицами пыли, оставленной после кометы 55P/Темпеля — Туттля. После попадания в атмосферу Земли, они сгорают и становятся видимыми с поверхности планеты в виде светящихся полос.
Он уточнил, что название потока связано с созвездием Льва. Наблюдателям кажется, что метеоры вылетают именно из этой области неба. Однако это оптическая иллюзия, обусловленная перспективой и движением Земли вокруг своей оси.
По словам Чумакова, Леониды относятся к типичным осенним метеорным потокам. Они не отличаются высокой активностью и яркостью, поэтому ожидать интенсивного звездопада с десятками метеоров за минуту не стоит. Тем не менее при ясной погоде и отсутствии искусственного освещения наблюдатели смогут увидеть несколько падающих звезд за полчаса.
Метеорный поток будет доступен для наблюдения на всей территории России. Поэтому выделить отдельные регионы, где звездопад окажется особенно зрелищным, сложно. Для наблюдений лучше выбирать открытые места вдали от городов, желательно на возвышенности, откуда хорошо просматривается небо.
Кроме того, во время активности Леонид существует небольшая вероятность увидеть особенно яркий метеор — болид. Также отдельные космические частицы могут не полностью сгореть в атмосфере и достичь поверхности Земли в виде метеоритов. Однако, как отметил эксперт, гарантировать такие явления именно в ночь с 17 на 18 ноября нельзя.
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