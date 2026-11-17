«Эль-Ниньо тут ни при чём»: Синоптик объяснил аномально тёплую осень в Москве
Синоптик Шувалов: аномально тёплая осень в Москве не связана с Эль-Ниньо
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил тёплую осень в столице глобальным потеплением, а не климатическим явлением Эль-Ниньо.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик объяснил тепло трендом глобальных климатических изменений, которые в наибольшей степени захватывают умеренные и полярные широты.
«Взаимосвязь не очень сильная — не больше, чем связь Эль-Ниньо с очень жаркой погодой летом в Западной Европе. Эль-Ниньо — это тропическое, экваториальное течение, которое влияет в первую очередь на экваториальные и тропические широты. А на умеренные, а тем более полярные широты влияет совершенно незначительно», — рассказал Шувалов.Он отметил, что за последние 50 лет среднегодовые температуры в центре европейской части России выросли на 2,5–3 градуса. По его словам, тёплая осень стоит не только на европейской территории, но и на Урале, в Западной и Восточной Сибири. В Восточной Сибири средняя температура превышает норму на 16–20 градусов.