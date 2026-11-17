17 ноября 2026, 14:16

Синоптик Шувалов: аномально тёплая осень в Москве не связана с Эль-Ниньо

Фото: Istock/Noppasin Wongchum

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил тёплую осень в столице глобальным потеплением, а не климатическим явлением Эль-Ниньо.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик объяснил тепло трендом глобальных климатических изменений, которые в наибольшей степени захватывают умеренные и полярные широты.

«Взаимосвязь не очень сильная — не больше, чем связь Эль-Ниньо с очень жаркой погодой летом в Западной Европе. Эль-Ниньо — это тропическое, экваториальное течение, которое влияет в первую очередь на экваториальные и тропические широты. А на умеренные, а тем более полярные широты влияет совершенно незначительно», — рассказал Шувалов.