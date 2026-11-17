17 ноября 2026, 14:57

Росстандарт представил ГОСТ на подачу новогодних салатов

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

В России утвердили рекомендации по подаче традиционных новогодних салатов. Согласно новому ГОСТу на русскую кухню, оливье, сельдь под шубой, «Мимозу» и «Столичный» следует подавать в холодном виде. Об этом говорится в документе, опубликованном Росстандартом.