В России появились рекомендации по подаче новогодних салатов
В России утвердили рекомендации по подаче традиционных новогодних салатов. Согласно новому ГОСТу на русскую кухню, оливье, сельдь под шубой, «Мимозу» и «Столичный» следует подавать в холодном виде. Об этом говорится в документе, опубликованном Росстандартом.
Стандарт включает два варианта салата оливье: исторический и современный. В историческом варианте используются рябчики, овощи и маринованные огурцы, а подавать его рекомендуется в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике. Современный вариант допускает использование мяса, колбасы, рыбы или морепродуктов.
Для салата «Сельдь под шубой» рекомендуется брать слабосоленую или пряную сельдь, овощи и майонез. Рыбу можно заменить другой соленой рыбой, но это должно быть отражено в названии блюда.
Салат «Мимоза» по ГОСТ представляет собой слоеный салат с рыбными консервами, репчатым луком, сыром, вареными яйцами и майонезом. Вместо консервов могут использоваться слабосоленая, копченая или отварная рыба, а также консервированная рыбная печень.
Салат «Москва» включает индейку и овощи, заправленные майонезом и взбитыми сливками. В него также рекомендуется добавлять консервированных крабов, раковые шейки, маслины, консервированные фрукты и зернистую икру.
Основой салата «Столичный» является мясо домашней птицы или дичи, отварной картофель, огурцы, зеленый салат, вареные яйца и корнишоны. Стандарт предусматривает использование майонеза в качестве заправки.
ГОСТ на русскую кухню начнет действовать с 1 января 2027 года. В стандарт вошли 132 блюда.
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