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Собака замёрзнет? Гайд по зимней экипировке: как выбрать одежду и ботинки, приучить к ним собаку и защитить лапы от реагентов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Зимой собаке приходится сталкиваться с морозом, ветром, снегом и средствами для обработки дорог. Одним питомцам достаточно сократить прогулку, другим пригодятся теплый комбинезон и защитная обувь. Рассказываем в материале «Радио 1», как учесть размер и особенности шерсти, заметить признаки переохлаждения и позаботиться о лапах после улицы.



Как подготовить собаку к зиме

Начать подготовку стоит до сильных холодов. Осмотрите шерсть, кожу и лапы питомца. Обратите внимание на сухость подушечек, трещины и участки раздражения. Если собака прихрамывает, часто лижет лапу или не дает к ней прикоснуться, обратитесь к ветеринарному врачу.

Заранее подберите маршрут для зимних прогулок. По возможности выбирайте места подальше от дорог и тротуаров, где коммунальные службы обильно используют противогололедные средства. Удобно заранее найти участок с чистым снегом, но и там нужно следить за состоянием питомца: под снегом могут оказаться лед или острые предметы. Приучать собаку к одежде и обуви лучше дома, без спешки. Дайте ей познакомиться с новой вещью, затем ненадолго наденьте ее и предложите лакомство. Если питомец сильно нервничает, снимите экипировку и повторите попытку позже.

Зимой привычный график прогулок иногда приходится менять. В сильный мороз или ветер полезнее несколько коротких выходов, чем одна долгая прогулка. Следите за поведением животного и не заставляйте его оставаться на улице, если оно явно замерзло.

Всем ли собакам нужна одежда зимой

Нет, универсального правила для всех пород и размеров нет. Теплый комбинезон нужен не каждой собаке, но для некоторых животных он помогает чувствовать себя комфортнее в холодную погоду. Смотрите не только на размер питомца. Важны длина и густота шерсти, наличие подшерстка, возраст, состояние здоровья и привычка к холоду. Имеют значение влажность, ветер, продолжительность прогулки и активность животного.

Собака с густой шерстью и плотным подшерстком обычно лучше переносит холод, чем короткошерстный питомец. Но даже пушистое животное может замерзнуть, если долго стоит на ветру, промокло или гуляет в сильный мороз. Щенкам, пожилым и ослабленным собакам владелец должен уделять особое внимание. Не стоит ориентироваться только на собственные ощущения. Человек двигается в обуви и верхней одежде, а питомец контактирует с холодной поверхностью лапами. При этом бегущая собака и животное, которое долго стоит на месте, тоже ощущают холод по-разному.

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Как одевать маленьких собак зимой

Мелкие собаки нередко чувствительны к холоду. Особенно внимательно стоит следить за короткошерстными питомцами и животными без густого подшерстка. Из-за небольшого роста их грудь и живот находятся близко к снегу, а шерсть на этих участках быстрее намокает. Для прогулок в холодную погоду маленькой собаке может пригодиться теплый комбинезон, закрывающий корпус. В сырую погоду важна защита от влаги: мокрая одежда сама по себе не согреет питомца. После возвращения домой снимите ее и просушите.

При выборе проверьте, не давят ли швы и застежки. Животное должно свободно идти, поворачиваться, приседать и справлять нужду. Слишком просторная вещь тоже неудобна: ткань может перекручиваться и цепляться за предметы. Не оставляйте питомца в зимнем костюме в теплой квартире без необходимости. Во время прогулки периодически проверяйте, не промокла ли ткань и не мешает ли она движениям.

Нужен ли комбинезон средней собаке

Собаки среднего размера сильно отличаются друг от друга. Питомец с короткой шерстью может испытывать дискомфорт уже во время обычной зимней прогулки. Животное с густым подшерстком нередко обходится без дополнительного утепления. Комбинезон особенно полезно рассмотреть для пожилой, ослабленной или малоподвижной собаки. Защитная одежда пригодится и питомцу, шерсть которого быстро намокает в мокром снегу. При этом плотность ткани стоит подбирать по погоде: в слишком теплой вещи активному животному может стать жарко.

Если собака привыкла много бегать, одежда не должна ограничивать работу плеч и задних лап. Проверьте посадку дома и на короткой прогулке. Если питомец постоянно останавливается, пытается снять комбинезон или двигается неестественно, модель может ему не подходить.

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Как подготовить к морозам крупную собаку

Большой размер сам по себе не гарантирует защиту от холода. Крупному короткошерстному питомцу может понадобиться утепленная одежда, особенно при ветре, сырости или долгом ожидании на улице. Пожилому животному и собаке с проблемами здоровья условия прогулок лучше обсудить с ветеринарным врачом. Густошерстные собаки часто легче переносят мороз, однако их владельцам тоже важно следить за состоянием питомца. После прогулки осмотрите шерсть, живот и лапы. Уберите налипший снег и просушите мокрые участки полотенцем. Даже если крупная собака охотно гуляет зимой, не оставляйте ее надолго без движения на холоде. Ожидание у магазина или в автомобиле не заменяет прогулку и может привести к переохлаждению.

Как понять, что собака замерзла

Один из заметных признаков — дрожь. Питомец может поджимать лапы, замедлять шаг, искать укрытие или пытаться вернуться домой. Иногда собака перестает играть, отказывается идти дальше или выглядит необычно вялой. Если вы заметили такие изменения, закончите прогулку и отведите животное в теплое помещение. Снимите мокрую одежду, вытрите шерсть полотенцем и дайте питомцу постепенно согреться. Не используйте горячую воду и не прикладывайте к телу сильно нагретые предметы.

При выраженной вялости, нарушении координации, затрудненном дыхании или других тревожных симптомах срочно свяжитесь с ветеринарным врачом. Не стоит ждать, пока состояние пройдет само. Следите и за противоположной ситуацией. Если в одежде питомец тяжело дышит, явно стремится снять ее или выглядит перегретым, перейдите в прохладное место и снимите лишний слой.

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Нужна ли собакам обувь зимой

Обувь может защитить лапы от контакта со снегом, льдом и противогололедными средствами. Она особенно полезна, если маршрут проходит по обработанным тротуарам, а кожа подушечек чувствительна к соли и грязи. При этом ботинки подходят не каждому питомцу с первого раза. Некоторые собаки долго привыкают к новым ощущениям и поначалу высоко поднимают лапы или отказываются идти. Не стоит резко выводить животное на долгую прогулку в незнакомой обуви.

Выбирайте модель по размеру каждой лапы и проверяйте посадку. Ботинок не должен сдавливать пальцы или натирать кожу, но и слишком свободная обувь будет слетать. Подошва должна помогать сохранять устойчивость, а крепления — удерживать ботинок без сильного давления. После прогулки снимите обувь и осмотрите лапы. Если внутри скопилась влага, просушите ботинки перед следующим выходом. При покраснении или потертостях сделайте перерыв и проверьте, подходит ли питомцу выбранная модель.

Как приучить собаку к зимним ботинкам

Сначала покажите питомцу обувь и дайте ее обнюхать. Затем попробуйте ненадолго надеть один ботинок. Похвалите собаку и предложите лакомство, если она спокойно отнеслась к процедуре. Постепенно увеличивайте время и переходите к остальным лапам. Первые шаги лучше сделать дома, на нескользком полу. Когда движения станут увереннее, можно выйти на короткую прогулку рядом с домом.

Не ругайте собаку за неловкость и не затягивайте крепления слишком сильно, чтобы обувь не сдавливала лапы. Если питомец испытывает выраженный дискомфорт, проверьте размер ботинок и состояние лап. При необходимости попросите ветеринарного врача помочь подобрать защиту. Если собака не привыкает к обуви или боится ее, обратитесь к кинологу. Он поможет подобрать подходящий способ приучения.

Что помогает защитить лапы от реагентов

Самый надежный способ уменьшить контакт с противогололедными средствами — обходить обработанные участки, когда это возможно. Если избежать их нельзя, пригодятся подходящие по размеру ботинки. После прогулки обувь нужно очистить, чтобы собака не слизала остатки уличной грязи.

Другой вариант — специальный защитный бальзам или воск для собачьих лап. Такие средства создают на коже защитный слой, но не заменяют обувь полностью. Выбирайте продукт для животных и следуйте инструкции производителя. Не наносите средство на поврежденную кожу без совета ветеринарного врача.

Не используйте вместо ветеринарного бальзама случайный крем из домашней аптечки. Собака может слизать его, а некоторые компоненты человеческой косметики и лекарств ей не подходят. Даже после обработки защитным составом лапы нужно мыть. Бальзам не дает оснований оставлять соль и грязь на коже до следующей прогулки.

Как гулять с собакой зимой безопасно

Проверяйте погоду перед выходом и учитывайте не только температуру воздуха. Сильный ветер, влажность и мокрый снег могут сделать прогулку менее комфортной. В такие дни сокращайте время на улице и наблюдайте за поведением питомца. Не позволяйте собаке есть снег у дорог и слизывать жидкости с земли. Опасность представляют загрязнения и технические жидкости, в том числе антифриз. Если вы подозреваете, что животное попробовало такое вещество, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)
На скользких участках двигайтесь спокойно. Резкие повороты и прыжки по льду повышают риск травмы. Выбирайте безопасный маршрут, особенно для щенков, пожилых собак и питомцев с ограниченной подвижностью. В темное время суток помогут световозвращающие элементы на амуниции. Они сделают собаку заметнее для водителей и других участников движения. При этом поводок и внимательность владельца остаются важными даже на знакомом маршруте.
Дарья Осипова

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