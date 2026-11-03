03 ноября 2026, 13:26

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Зимой собаке приходится сталкиваться с морозом, ветром, снегом и средствами для обработки дорог. Одним питомцам достаточно сократить прогулку, другим пригодятся теплый комбинезон и защитная обувь. Рассказываем в материале «Радио 1», как учесть размер и особенности шерсти, заметить признаки переохлаждения и позаботиться о лапах после улицы.





Содержание Как подготовить собаку к зиме Всем ли собакам нужна одежда зимой Как одевать маленьких собак зимой Нужен ли комбинезон средней собаке Как подготовить к морозам крупную собаку Как понять, что собака замерзла Нужна ли собакам обувь зимой Как приучить собаку к зимним ботинкам Что помогает защитить лапы от реагентов Как гулять с собакой зимой безопасно

Как подготовить собаку к зиме

Всем ли собакам нужна одежда зимой

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Как одевать маленьких собак зимой

Нужен ли комбинезон средней собаке

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Как подготовить к морозам крупную собаку

Как понять, что собака замерзла

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Нужна ли собакам обувь зимой

Как приучить собаку к зимним ботинкам

Что помогает защитить лапы от реагентов

Как гулять с собакой зимой безопасно