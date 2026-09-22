22 сентября 2026, 14:54

Фото: iStock/oska25

Сушка помогает сохранить лесные грибы на зиму, подчеркнуть их вкус и аромат. Заготовку можно сделать в духовке, электросушилке, микроволновке или на воздухе, если погода подходит. Главное — правильно подготовить сырье, поддерживать подходящую температуру и не допускать появления влаги. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Какие грибы подходят для сушки Нужно ли мыть грибы перед сушкой Как нарезать грибы для заготовки Как сушить грибы в электросушилке Как сушить грибы в духовке Сушка грибов на воздухе Можно ли сушить грибы в микроволновке Как понять, что грибы высохли правильно Как хранить сушеные грибы Полезные лайфхаки для сушки грибов

Какие грибы подходят для сушки

Нужно ли мыть грибы перед сушкой

Фото: iStock/Kalmora Velin

Как нарезать грибы для заготовки

Как сушить грибы в электросушилке

Как сушить грибы в духовке

Фото: iStock/Sanny11

Сушка грибов на воздухе

Можно ли сушить грибы в микроволновке

Как понять, что грибы высохли правильно

Как хранить сушеные грибы

Фото: iStock/Bratkowa

Полезные лайфхаки для сушки грибов