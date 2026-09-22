Стало известно, сколько часов подряд можно находиться за рулём без вреда

22 сентября 2026, 13:58

Врач Прокофьев: четыре часа подряд за рулём — безопасный максимум для водителя

Фото: Istock/Sphoto

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что водители могут находиться за рулём без вреда для здоровья не более четырёх часов подряд и не более девяти часов в день. Такие промежутки связаны со способностью организма концентрироваться и выдерживать физическое напряжение.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт объяснил, что особый контроль действует в такси, общественном транспорте и у дальнобойщиков. Для отслеживания внимания водителей устанавливают системы распознавания мимики, вибросигналы и приложения для учёта времени за рулём.

«Итоговое допустимое время рассчитано исходя из того, что человек не может максимально долго фокусировать своё внимание. Рано или поздно гиперконтроль за дорогой истощает нервную систему, а также мозговые центры и тело. В результате этого реакция человека замедляется, возникает риск запоздалого принятия решения для предотвращения аварии», — отметил Прокофьев.