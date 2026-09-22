Рагу, супы и тушеные овощи: эксперт составила осеннее меню для ЖКТ

22 сентября 2026, 12:36

Биохимик назвала продукты, которые помогут снизить нагрузку на ЖКТ осенью

Фото: Istock / nobtis

Осенью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит внимательнее относиться к рациону. Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru рекомендовала в этот период делать ставку на теплые и мягкие по текстуре блюда — супы, рагу, тушеные овощи и хорошо разваренные крупы.