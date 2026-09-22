Рагу, супы и тушеные овощи: эксперт составила осеннее меню для ЖКТ
Осенью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит внимательнее относиться к рациону. Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru рекомендовала в этот период делать ставку на теплые и мягкие по текстуре блюда — супы, рагу, тушеные овощи и хорошо разваренные крупы.
По словам специалиста, при смене сезона и температуры пищеварительная система может реагировать на изменения в привычном рационе сильнее. Теплая пища, приготовленная без лишнего количества жира и специй, может быть более комфортной для ЖКТ, чем холодные блюда и продукты с грубой текстурой.
Дивинская также посоветовала обратить внимание на термически обработанные овощи и разваренные крупы. Такой способ приготовления, по её словам, уменьшает механическое воздействие пищи на слизистую желудка и может помочь избежать дополнительного дискомфорта.
Отдельное место в осеннем рационе эксперт отвела ферментированным продуктам. В меню можно включать кефир, квашеную капусту и домашние соленья, если они хорошо переносятся организмом. По словам Дивинской, такие продукты содержат живые культуры и могут поддерживать микробиом кишечника.
В качестве примера простого осеннего рациона специалист предложила тыквенный суп-пюре, тушеные корнеплоды и гречку с ферментированными овощами в качестве гарнира. При этом эксперт подчеркнула: подобное питание не является лечением заболеваний ЖКТ, а лишь может создать более щадящие условия для работы пищеварительной системы.
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