Собрали богатый урожай тыквы? Ничего не пропадет: семь домашних блюд, которые захочется готовить снова
Тыква подходит для сытного обеда, легкого ужина, выпечки и заготовок. Ее сладковатая мякоть хорошо сочетается с овощами, крупами, мясом, сливками, творогом и пряностями. Из одного плода можно приготовить сразу несколько разных блюд и не дать урожаю пропасть. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как выбрать тыкву для приготовленияВкус готового блюда во многом зависит от сорта и зрелости плода. Для супа-пюре, запекания и десертов часто выбирают небольшую тыкву с плотной ярко-оранжевой мякотью. Она обычно отличается более насыщенным вкусом и ароматом. Кожура должна оставаться сухой и целой, без мягких пятен, трещин и следов плесени. Хвостик у хорошего плода твердый и сухой. Если он зеленый или слишком мягкий, тыква может оказаться незрелой. Перед готовкой овощ нужно вымыть, разрезать на части и убрать семена вместе с волокнистой серединой. Кожуру чаще снимают до запекания или тушения. Однако небольшие ломтики можно отправить в духовку прямо с кожицей, а затем легко отделить мякоть ложкой.
Крем-суп из тыквы со сливкамиТыквенный суп-пюре — один из самых простых способов использовать овощ. Он получается нежным, согревающим и ароматным. Для основы подойдут тыква, репчатый лук, морковь, картофель и немного чеснока. Сначала нарежьте лук и морковь, обжарьте их в кастрюле с небольшим количеством растительного масла. Добавьте кусочки тыквы и картофеля, влейте воду или овощной бульон. Жидкость должна слегка покрывать продукты. Варите овощи до мягкости, затем измельчите массу блендером. Влейте сливки, посолите и добавьте черный перец. Суп можно дополнить щепоткой мускатного ореха, паприки или сушеного чеснока. После этого прогрейте блюдо на слабом огне, но не доводите до активного кипения. Подавайте суп с сухариками, тыквенными семечками или зеленью. Чтобы сделать вкус интереснее, добавьте в тарелку немного тертого сыра. Любители пикантных сочетаний могут использовать каплю острого соуса.
Запеченная тыква с медом и пряностямиЗапекание помогает раскрыть естественную сладость тыквы. Такой вариант подойдет как гарнир к птице или мясу, а с медом и корицей превратится в самостоятельный десерт. Нарежьте мякоть крупными кубиками или дольками. Для несладкого блюда смешайте кусочки с растительным маслом, солью, перцем и сушеными травами. Хорошо сочетаются розмарин, тимьян и паприка. Разложите овощ на противне в один слой и готовьте в духовке при температуре около 180–200 градусов до мягкости. Для сладкой версии добавьте мед, корицу и немного сливочного масла. Мед лучше использовать умеренно, чтобы ломтики не подгорели. Орехи, изюм или яблоки сделают угощение более сытным. Готовую тыкву можно подать с йогуртом, творогом или шариком мороженого.
Пшенная каша с тыквойКаша с тыквой остается классическим домашним завтраком. Для нее подойдет пшено, рис или смесь круп. Пшено перед варкой стоит тщательно промыть горячей водой: так уйдет возможная горечь. Нарежьте мякоть мелкими кубиками, положите в кастрюлю и залейте водой. Варите до мягкости, затем добавьте промытое пшено и молоко. Количество жидкости зависит от желаемой густоты. Во время приготовления кашу нужно периодически помешивать, особенно после добавления молока. Сахар, соль и сливочное масло кладут ближе к концу. Вместо сахара можно взять мед, но его лучше добавить в уже немного остывшее блюдо. Вкус подчеркнут курага, изюм, яблоко, груша или горсть орехов. Такая каша подойдет и детям, и взрослым.
Тыквенные оладьи на завтракЕсли дома остался небольшой кусок тыквы, приготовьте румяные оладьи. Их делают из сырой тертой мякоти или из запеченного пюре. Первый способ дает более выраженную текстуру, второй — особенно нежное тесто. Натрите тыкву на мелкой терке, добавьте яйцо, немного сахара, щепотку соли и муку. Масса должна получиться густой, чтобы оладьи не растекались по сковороде. Для аромата подойдет корица или ваниль. Обжаривайте порции теста на умеренном огне до золотистой корочки с каждой стороны. Несладкий вариант легко сделать с сыром и зеленью. В этом случае не добавляйте сахар, а вместо корицы используйте перец, чеснок или сушеные травы. Подавайте оладьи со сметаной, натуральным йогуртом или томатным соусом.
Запеканка из тыквы и творогаТворожная запеканка с тыквой подойдет для завтрака, полдника или легкого десерта. Сначала приготовьте пюре: запеките тыкву в духовке или потушите с небольшим количеством воды. Затем измельчите мякоть до однородности. Смешайте творог, тыквенное пюре, яйца, сахар и немного манки или муки. Массу можно дополнить цедрой апельсина, ванилью, корицей и сухофруктами. Форму смажьте маслом и выложите тесто ровным слоем. Запекайте до появления румяной поверхности. Не разрезайте запеканку сразу после духовки. Дайте ей немного остыть: так кусочки сохранят форму. К столу подойдет сметана, варенье, мед или ягодный соус.
Тыква с мясом в горшочкахДля плотного обеда приготовьте тыкву с мясом и овощами. Подойдет курица, индейка, свинина или говядина. Нарежьте мясо небольшими кусочками, слегка обжарьте с луком, добавьте морковь, картофель и тыкву. Переложите продукты в горшочки или форму с крышкой. Добавьте соль, перец, лавровый лист и немного воды либо бульона. Можно положить ложку сметаны или томатной пасты, если такое сочетание нравится семье. Запекайте блюдо до мягкости ингредиентов. Тыква впитывает мясной сок и аромат специй, поэтому гарнир отдельно может не понадобиться. Чтобы кусочки не превратились в пюре, нарезайте их крупнее картофеля и не держите блюдо в духовке слишком долго.
Домашний тыквенный пирогТыквенный пирог готовят на песочной, слоеной или бисквитной основе. Для начинки используют пюре из запеченной мякоти. Его смешивают с яйцами, сахаром, сливками или молоком. Пряности придают десерту характерный аромат: подойдут корица, имбирь, гвоздика и мускатный орех. Если хочется получить более плотную начинку, добавьте немного крахмала. Любителям цитрусовых нот стоит положить цедру лимона или апельсина. Пирог подают охлажденным, поскольку после остывания начинка становится устойчивее. Вместо большого пирога можно испечь порционные маффины. Тыквенное пюре хорошо сочетается с грецкими орехами, шоколадной крошкой, яблоками и изюмом.
Что сделать с тыквенными семечкамиСемечки не стоит выбрасывать. Их нужно отделить от волокон, хорошо промыть и просушить. После этого разложите их на противне, слегка сбрызните маслом, посолите и отправьте в духовку на несколько минут. Во время запекания следите за семечками: они могут быстро потемнеть. Готовую закуску добавляют в салаты, крем-супы, каши и выпечку. Семечки удобно хранить в сухой банке с крышкой.
Как сохранить тыкву после разрезанияЦелая тыква хранится дольше, чем разрезанная. Оставшуюся мякоть заверните в пищевую пленку или положите в контейнер и уберите в холодильник. Лучше использовать ее в ближайшие дни. Еще один удобный способ — заморозка. Нарежьте овощ кубиками или приготовьте пюре, разложите порциями по пакетам и отправьте в морозильную камеру. Так тыква всегда окажется под рукой для каши, супа, соуса или выпечки.
Тыква дает простор для экспериментов на кухне. Ее можно запекать, тушить, добавлять в тесто, сочетать с крупами и превращать в нежные кремовые блюда. Начните с простого рецепта, а затем подберите сочетания, которые понравятся именно вашей семье.