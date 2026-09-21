21 сентября 2026, 13:57

Фото: iStock/Alyona-Kos

Тыква подходит для сытного обеда, легкого ужина, выпечки и заготовок. Ее сладковатая мякоть хорошо сочетается с овощами, крупами, мясом, сливками, творогом и пряностями. Из одного плода можно приготовить сразу несколько разных блюд и не дать урожаю пропасть. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как выбрать тыкву для приготовления Крем-суп из тыквы со сливками Запеченная тыква с медом и пряностями Пшенная каша с тыквой Тыквенные оладьи на завтрак Запеканка из тыквы и творога Тыква с мясом в горшочках Домашний тыквенный пирог Что сделать с тыквенными семечками Как сохранить тыкву после разрезания

Как выбрать тыкву для приготовления

Крем-суп из тыквы со сливками

Фото: iStock/gbh007

Запеченная тыква с медом и пряностями

Пшенная каша с тыквой

Тыквенные оладьи на завтрак

Фото: iStock/ArtCookStudio

Запеканка из тыквы и творога

Тыква с мясом в горшочках

Домашний тыквенный пирог

Фото: iStock/Anna_Shepulova

Что сделать с тыквенными семечками

Как сохранить тыкву после разрезания