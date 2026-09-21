Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на текущей рабочей неделе температурный режим в Москве будет несколько выше климатической нормы.
По его словам, которые приводит телеканал RT, сегодня в столице ожидается погода преимущественно без осадков и до +22 °C. Затем придет южный циклон: во вторник температура составит +15…+20 °C, в среду — +16…+21 °C. Ночью в этот период будет около +9…+14 °C. Во вторник и среду ожидаются дожди, местами умеренные — до 2–7 мм осадков, а кое-где — до 10 мм.
В четверг погода будет с прояснениями, дожди пойдут на спад. Ночью температура останется в пределах +9…+14 °C, однако днем зайдет более холодный воздух, и столбики термометров поднимутся лишь до +14…+19 °C. В ночь на пятницу в столичном регионе похолодает до +4…+9 °C, а днем воздух прогреется до +13…+18 °C. Атмосферное давление вырастет с 745 мм ртутного столба в понедельник до 755 мм в пятницу.
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