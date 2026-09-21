Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

21 сентября 2026, 11:02

Синоптик Ильин: на этой неделе в Москве пройдут дожди

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на текущей рабочей неделе температурный режим в Москве будет несколько выше климатической нормы.