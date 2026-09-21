Психолог объяснила, как беспорядок дома влияет на психику
Психолог Миллер: беспорядок дома может вызвать когнитивную перегрузку
Беспорядок в квартире может статья причиной развития когнитивной перегрузки. Об этом заявила психолог Александра Миллер.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, мозг тратит значительное количество энергии, когда фокусируется на разбросанных вещах. Специалист отметила, что беспорядок — это не просто «творческий хаос», а отражение внутреннего состояния человека.
«Это зеркало, которое смотрит прямо в ваше подсознание. Если у вас вещи лежат по всей квартире, а вы говорите: «У меня в голове порядок», — это самообман. Потому что наш внешний мир — это проекция внутреннего», — пояснила собеседница издания.При виде разбросанных вещей, немытой посуды и кип бумаг мозг постоянно обрабатывает мысли о том, что это нужно позже убрать и разобрать, и это «потом» давит на подсознание.
Психолог подчеркнула, что, когда в голове царит хаос — депрессия, тревога или эмоциональное выгорание, — это может проявляться в отсутствии сил на уборку. В таких случаях начинать нужно с работы над подсознанием. Тем не менее, уборка даже одного угла или одной полки может стать первым шагом к улучшению состояния, заключила Миллер.