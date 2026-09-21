Психолог объяснила, как беспорядок дома влияет на психику

21 сентября 2026, 12:39

Психолог Миллер: беспорядок дома может вызвать когнитивную перегрузку

Фото: iStock/PeopleImages

Беспорядок в квартире может статья причиной развития когнитивной перегрузки. Об этом заявила психолог Александра Миллер.





По ее словам, которые приводит NEWS.ru, мозг тратит значительное количество энергии, когда фокусируется на разбросанных вещах. Специалист отметила, что беспорядок — это не просто «творческий хаос», а отражение внутреннего состояния человека.

«Это зеркало, которое смотрит прямо в ваше подсознание. Если у вас вещи лежат по всей квартире, а вы говорите: «У меня в голове порядок», — это самообман. Потому что наш внешний мир — это проекция внутреннего», — пояснила собеседница издания.