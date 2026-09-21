«Большая учительская неделя» пройдет в России с 28 сентября по 5 октября
«Большая учительская неделя» пройдет с 28 сентября по 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.
Мероприятие приурочили ко Дню учителя, Дню среднего профессионального образования и Дню воспитателя. В эти дни подведут итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования.
Годом ранее мероприятие объединило педагогов из всех регионов страны под общей темой «Каждый учитель — защитник!». Тогда министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что «Большая учительская неделя» дает тысячам специалистов возможность представить свои наработки, обменяться опытом и внедрить полученные знания в образовательный процесс.
В рамках «Большой учительской недели» традиционно проходят мероприятия в честь Дня среднего профессионального образования и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный Международному дню учителя. Также подводятся итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России» и других.
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