23 сентября 2026, 14:34

Фото: iStock/Kalmora Velin

Грибная икра на зиму помогает сохранить вкус лисичек, опят, белых и других лесных даров. Её подают к картофелю, используют для бутербродов, добавляют в соусы, пироги и постные блюда. Важно правильно подготовить грибы, выбрать способ хранения и не забыть о пищевой безопасности. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое грибная икра Из каких грибов можно делать икру на зиму Как подготовить грибы перед приготовлением Классическая грибная икра с луком и морковью Грибная икра с томатами Острая грибная икра с чесноком и перцем Можно ли закатывать грибную икру в банки Как хранить грибную икру на зиму Полезные свойства грибной икры Полезные лайфхаки для вкусной заготовки

Что такое грибная икра

Фото: iStock/Evgeniya Moskova

Из каких грибов можно делать икру на зиму

Как подготовить грибы перед приготовлением

Фото: iStock/rebeccafondren

Классическая грибная икра с луком и морковью

Грибная икра с томатами

Фото: iStock/Irina Khabarova

Острая грибная икра с чесноком и перцем

Можно ли закатывать грибную икру в банки

Фото: iStock/jtamm

Как хранить грибную икру на зиму

Полезные свойства грибной икры

Фото: iStock/alicjane

Полезные лайфхаки для вкусной заготовки