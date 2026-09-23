Соцфонд направил на пенсии и пособия жителям Москвы и Подмосковья 173 млрд руб.
Отделение Соцфонда по Москве и области направило в сентябре на пенсии и пособия более 173 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, из них свыше 152 млрд рублей пошло на пенсионные выплаты.
В октябре некоторые выплаты жители столичного региона получат досрочно. 2 октября (вместо 3 октября) поступит единое пособие, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.
Остальные детские выплаты перечислят по графику: 5 октября — выплата из средств материнского капитала, 8 октября — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям. Досрочно, 2 октября, Отделение СФР перечислит пенсии тем жителям региона, которые обычно получают их 3-го числа.
Остальным пенсионерам выплаты зачислят в установленные даты. Через почту пенсии и пособия поступят со 2 по 18 октября по графику конкретного отделения. Детские пособия выплачивают за прошедший месяц, пенсии — за текущий. Выбрать способ получения выплат можно через «Госуслуги», клиентскую службу Отделения или МФЦ.
Читайте также: