Соцфонд направил на пенсии и пособия жителям Москвы и Подмосковья 173 млрд руб.

23 сентября 2026, 13:10

Фото: Istock/mars58

Отделение Соцфонда по Москве и области направило в сентябре на пенсии и пособия более 173 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, из них свыше 152 млрд рублей пошло на пенсионные выплаты.