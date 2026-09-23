«Страх огня и потеря сознания»: Россиянам озвучили реальные причины пожара в ТСК «Солнечный»

23 сентября 2026, 12:24

Руководитель «Самоспас» Маликов: пожар в ТСК «Солнечный» мог быть из-за курения

Фото: Istock/vchal

Предварительной причиной пожара в ТСК «Солнечный», произошедшего 22 сентября в Стерлитамаке, назвали короткое замыкание. Известно, что возгорание началось на втором этаже здания и быстро распространилось по комплексу. Часть сотрудников выбиралась наружу через окна. Находившиеся рядом люди растягивали на земле покрывала, а к зданию подгоняли «Газели» со стремянками, чтобы помочь находящимся внутри. Пожар ликвидировали 47 человек и 16 единиц техники. Очевидцы говорят, что в здании возникли серьезные проблемы с эвакуацией: пожарная сигнализация либо не сработала, либо сигнал тревоги не дошёл до пульта пожарной охраны.





Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» заявил, что точная причина станет известна уже после проведения исследования экспертами пожарной лаборатории МЧС России, после проливки и полного разбора завалов. Пока рассматривают — короткое замыкание электрооборудования.





«В моллах есть топ-3 причин пожаров. Как раз короткое замыкание или перегрузка сетей чаще всего и встречаются, потому что ТЦ потребляют огромные объемы энергии: ресторанные зоны, мощная вентиляция, холодильники, старение проводки, ошибки монтажа», — отметил он.

«Третья причина — человеческий фактор: проведение сварочных работ ненадлежащего качества, курение в подсобках складирование картона и пластика», — предупредил Маликов.

«У человека есть всего 3-5 минут до того, как угарный газ и токсичные продукты горения приведут к потере сознания. В таких условиях включается режим выживания: страх огня начинает превалировать над страхом высоты. Именно поэтому люди готовы выбираться через окна и прыгать на растянутые прохожими покрывала или матрасы», — сообщил собеседник.