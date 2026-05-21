«Содержит спирт»: Россиянам рассказали, когда квас может обернуться штрафом на дороге

21 мая 2026, 13:50

Адвокат Терентьев: алкотестер может показать большую дозу алкоголя из-за кваса

Квас — излюбленный летний напиток россиян. Но всем известно, что в напитке есть этиловый спирт, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла. Может ли это стать причиной неприятностей на дороге?





Эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» рассказал, где грань между алкогольными и безалкогольными напитками. И что формально содержит небольшую долю алкоголя.





«В соответствии с законом алкогольной продукцией является та, что содержит этилового спирта более 0,5% от объема готовой продукции, но, как и везде, есть исключения. К ним относятся, напитки брожения, например, кефир, квас и другие с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%. В реальной жизни напитков с содержанием этилового спирта более 0,5%, кроме кваса и кисломолочных продуктов, мы не встретим, которые бы не регулировались Федеральным законом», — сказал он.

«Алкотестер не покажет у водителя состояние алкогольного опьянения в случае употребления небольшого объема кваса. Возможно, прибор может показать большое количество алкоголя в организме, если выпить достаточно много и совсем свежего продукта, но в таком случае лучше не садиться сразу за руль во избежание недоразумений», — объяснил Терентьев.