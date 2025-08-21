На фестивале «Гуслицкий хмель» продегустируют более 50 видов мёд и кваса
В деревне Степановка Орехово-Зуевского городского округа 30 августа состоится ежегодный открытый фестиваль «Гуслицкий хмель». Мероприятие призвано возрождать интерес жителей и гостей региона к традициям и истории, сказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль посвящён богатому культурному наследию Гуслицкого края, его народным промыслам, ремёслам, истории местного хмелеводства. На тематических площадках «Молодецкие забавы» и «Степановские круги» посетителей познакомят с традиционными играми и танцами. Там можно будет научиться особой Степановской кадрили», – рассказали в министерстве.Помимо этого, посетители увидят выступления фольклорных коллективов, театрализованное представление-реконструкцию свадебного обряда. Они примут участие конкурсе-дефиле «Русский костюм» и мастер-классах по народным ремёслам, попробуют блюда местной кухни, посетят выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства.
Также на празднике можно будет продегустировать местные мёд и квас. Их на фестивале будет более 50 видов.
Мероприятие начнётся в полдень по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, Степановка, д. 103 Г.