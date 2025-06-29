«Пашем, доим, убираем, квасим»: Ивлеева сообщила о съёмках проекта про деревенскую жизнь
В соцсетях Ивлеева раскрыла подробности шоу о деревенской жизни
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева снимает новое реалити-шоу о деревенской жизни «Чегеря». Она рассказала подробности создания проекта в соцсетях.
«Хочу, чтобы вы уже на берегу знали: всё, что мы делаем, — не ради красивой картинки. Мы реально так живём. Даже когда съёмочная команда покидает нашу деревню, мы пашем, доим, убираем, квасим», — пояснила телеведущая.Настя Ивлеева также опубликовала серию снимков в деревенском стиле: примерила косынку и лёгкие платья в цветочек. По словам телеведущей, её шоу выйдет уже совсем скоро.
*запрещён в РФ.